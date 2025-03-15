Лілія Ребрик зворушила вітаннями наймолодшої доньки з одним роком та показала її перші кроки

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик привітала доньку Адель зі святом.

Сьогодні, 15 березня наймолодша дитина зірки святкує свій перший рік життя. Зазнімкувати щасливу мить Лілія запросила фотографиню. На особливому відео іменинниця постає з татом Андрієм Диким і мамою у білосніжній сукні. Підросла донька ведучої також продемонструвала свої перші кроки та з мамою скуштувала святковий тортик.

Лілія Ребрик показала підрослу донечку у перший день народження

Ребрик, своєю сергою, адресувала наймолодшій донечці вітання та побажала їй щасливого дитинства з багатьма цікавими відкриттями:

"Наша Адель! Наша маленька доросла крихітка! З першим днем народження тебе! Так багато "вперше" в тебе вже було за цей рік. Попереду ще більше! Ще більше "перших разів", ще більше щасливих моментів, ще більше дивовижного в твоїх очах. Ми тобі це обіцяємо! Адель, ти наш маленький всесвіт. Нехай твоє життя буде таким же світлим і щасливим, яким ти робиш наше. Дякую, що у нас із тобою теж так багато "вперше", - замилувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показувала одразу трьох донечок-красунь від Андрія Дикого та як з ними час проводить.

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