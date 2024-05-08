Лілії Ребрик – 43: ведуча показала, як її з днем народження зворушливо привітав чоловік

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик святкує день народження. Знаменитості виповнюється 43 роки.

У святковий день ведуча підбила підсумки року. Знаменитість зазначила, що найбільше її досягнення – це доньки. А у 42 роки Лілія Ребрик стала мамою трьох дівчаток. Утім, більше підсумків вона не стала підбивати. За словами Лілії Ребрик, після тривожної ночі їй не до свята.

Лілія Ребрик із трьома доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Мій новий рік! Що змінилося в житті за ці 365 днів? Тепер я – мама трьох. І ці дівчата — моє найбільше щастя, найвище досягнення, найміцніша любов. І більше підсумків не буде. Після тривожної ночі не так спокійно на душі. Я просто хочу миру", - поділилася ведуча.

Тим часом чоловік знаменитості, танцівник Андрій Дикий, зворушливо привітав дружину зі святом. Він адресував Лілії Ребрик теплі слова, а також опублікував їхнє чуттєве чорно-біле фото.

Лілія Ребрик із чоловіком / Фото: instagram.com/andrii_dykyi

"Немає таких слів, щоб описати, як я тебе кохаю…З днем народження, моя доле", - привітав Андрій Дикий Лілію Ребрик з днем народження.

Нагадаємо, нещодавно ведуча святкувала день народження середньої доньки. Поліні виповнилося шість років. Лілія Ребрик показала, як відсвяткувала день народження дівчинки та який сюрприз їй підготувала.

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