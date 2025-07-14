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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
2 хв

Ліна Костенко приголомшила, як зустріла Путіна просто у центрі Києва та поглузувала з нього

Поетеса поділилася спогадами про випадкову зустріч.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ліна Костенко

Ліна Костенко / © скриншот з відео

Легендарна українська поетеса Ліна Костенко розповіла про випадкову зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

В інтерв'ю "Радіо Хартія" письменниця зазначила, що це трапилося ще до війни в Україні. Утім, за словами Ліни Василівни, навіть тоді вже було помітно яскраві владні риси диктатора та наміри "Росії не випустити Україну". Зокрема, за його поведінкою поетеса змогла поспостерігати під час випадкової зустрічі в центрі Києва на Хрещатику. Костенко розповіла, що йшла просто за Путіним й навіть не посоромилася пожартувати про нього за його плечима у колі друзів.

Ліна Костенко / © скриншот з відео

Ліна Костенко / © скриншот з відео

"Путін ходив по Києву. Між іншим ніхто його не помітив, крім Юрка Щербака (письменника – прим. ред.). Я у нього читала, що він бачив цей похід, як і ми. А ми йшли за ним. А я зачепилася за його охорону й сказала нашим, що це якісь ніндзя. Бо Путін йшов прямо, а позаду "крилом" йшли в чорному. І він ішов по всьому Хрещатику. А ми йшли з Києво-Могилянської академії. Коли з-за Пасажу – Путін. А Хрещатик уже майже порожній. І ми йшли і жартували. І тоді я сказала: "Це ж Путін зараз іде по Хрещатику й думає: "Мать-перемать городов русских". Мені дуже дивно, що жоден не помітив, що Путін ішов без супроводу наших, як хазяїн", — поділилася Ліна Василівна.

Нагадаємо, нещодавно 95-річна Ліна Костенко поділилася, чим займається під час війни в Україні та як ставиться до вторгнення Росії в Україну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
335
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