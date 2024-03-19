Ліна Костенко святкує 94-річчя: відома британська акторка зачитала вірш письменниці

Відома британська акторка, дворазова лауреатка премій "Оскар" Емма Томпсон зворушила прочитанням вірша Ліни Костенко з нагоди її 94-річчя.

Сьогодні, 19 березня, видатна українська поетеса Ліна Василівна святкує день народження. Так, Емма з цієї нагоди зачитала один з її найвідоміших віршів – "Крила", рядки якого були перекладені англійською мовою. Томпсон під час декламування поезії постає на тлі засніжених пагорбів. Окрім того, у своєму ролику голлівудська акторка висловила свою підтримку українському народу й зазначила, що "щодня думає про українців і залишається в єдності з Україною".

Емма Томпсон читає вірш Ліни Костенко "Крила"

Своєю чергою, українці щиро подякували Еммі Томпсон за чітку позицію та підтримку в коментарях.

З днем народження, Ліно. І дякую, Еммо, за прекрасне читання віршу "Крила", і за щиру підтримку України

Дякуємо за підтримку! Це було чудово. Слава Україні! А Ліну Костенко вітаю з Днем народження

Вітаю Ліну з днем народження, щиро дякую за підтримку

Такі чудові, сильні слова! Перемога за Україною!

Нагадаємо, нещодавно з нагоди дня народження Ліни Костенко ведучий Костянтин Грубич вперше розсекретив історію їхнього знайомства та розповів про настанову поетеси.

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