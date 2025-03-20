Ліна Костенко відсвяткувала 95-річчя у колі відомих друзів і зачарувала виглядом на нових фото

Видатна українська поетеса Ліна Костенко відсвяткувала своє 95-річчя.

Знаменита лауреатка Шевченківської премії доволі рідко виходить на публіку. Проте, її нові фото час від часу публікує коло найближчих друзів і знайомих. Так, цього разу у Facebook вони показали, як минуло святкування ювілею Ліни Костенко.

В особливий день до знаменитості завітали її донька Оксана, народний депутат Микола Княжицький, співак Святослав Вакарчук, ексміністр культури України Євген Нищук, видавець Іван Малкович та інші. Близькі Ліни Василівни зібралися за столом зі смаколиками та привітали іменинницю подарунками та пишними букетами квітів. Тим часом майстриня пера доповнила святковий образ витонченим макіяжем.

Святкування ювілею Ліни Костенко

Святкування ювілею Ліни Костенко

Микола Княжицький на своїй Facebook-сторінці поділився, що Ліна Костенко під час війни продовжує уважно стежити за перебігом подій у світі, живе без пафосу й захоплюється українцями.

"Куди ж та молодість поділась. А ще ж і юність не пройшла", — жартує Ліна Костенко. Привітали Ліну Василівну з ювілеєм. Це велика насолода і щастя чути її у такий час. Вона любить говорити віршами, жартувати і замислюється: чи доречні жарти у такий час, час, за який Ліна Василівна дуже переживає. Вона слідкує за інтелектуальним життям Європи і політичним життям України і дуже не любить пафосу. Але любить людей України і, напевно, була б кращим президентом України із ширшою візією і ясністю розуму, ніж, наприклад, два останні американські лідери. Ліна Костенко дарує нам сил на Перемогу. Многая літа", — написав депутат.

Святкування ювілею Ліни Костенко

Тим часом Нищук наголосив, що такі зустрічі з видатною поетесою надихають його: "Є моменти в житті, які надихають, утверджують на твоєму шляху. Є зустрічі, які залишаються з тобою назавжди, а почуті слова стають настановами та справді дарують крила. Людина-епоха! Непохитна, гостра, чесна, пророча!"

Святкування ювілею Ліни Костенко

Нагадаємо, нещодавно Ліну Костенко привітали й решта українських зірок. Вони зробили щемливі зізнання.

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