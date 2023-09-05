Лінда Євангеліста після невдалої пластики вперше зізналася, що хвора на рак: "Однією ногою в могилі"

Супермодель та зірка 90-х Лінда Євангеліста, тіло якої знівечила пластична операція, повідомила про важкий діагноз.

Після невдалої операції кріоліполізу, чи заморожування жиру, знаменитість тривалий час ховала своє життя від публіки та уникала спілкування з журналістами. Однак останнім часом Лінда все ж змирилася зі своєю зовнішністю та стала частіше розповідати про своє життя.

Так, модель приголомшила новиною про ще одне важке захворювання. Як розповіла Лінда у інтерв'ю The Wall Street Journal, вона бореться з раком грудей.

Страшний діагноз зірці поставили ще 2018 року. Відразу після цієї новини Лінда наважилася на подвійну мастектомію (операцію з видалення грудей), аби зменшити вірогідність рецидиву захворювання.

"Я без вагань обрала подвійну мастектомію, тому що я хотіла залишити все це позаду і не мати з цим справи. Я хотіла жити і не збиралася дозволити раку грудей вбити мене", - розповіла супермодель.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

На жаль, минулого року лікарі повідомили Євангелісті про те, що рак повернувся. Недуг поширився на грудний м'яз моделі, через що їй довелося продовжити лікування. Модель зізналася, що була готова на все, аби вилікуватися.

"Я сказала лікарю: "Викопайте дірку в моїх грудях. Я не хочу, щоб це виглядало гарно. Я хочу, щоб ви провели розкопки. Я хочу побачити дірку у своїх грудях". Ви розумієте мене? Я не помру від цього... Я знаю, що однією ногою стою в могилі, але я в настрої святкувати", - пригадала Лінда.

Лінда Євангеліста / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що 2017 року Лінда Євангеліста зробила невдалу пластичну операцію, яка знівечила її тіло. У прагненні стати стрункою, модель спотворила своє тіло. Майже п'ять років Лінда жила відлюдницею і лише 2022 року вперше показала, який вигляд має її тіло після невдалої процедури краси.

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