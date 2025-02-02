Ліндсі Логан вперше показала свого півторарічного сина від чоловіка – арабського бізнесмена

Американська акторка Ліндсі Логан вперше показала півторарічного сина Луая.

Так, знаменитість не квапилася знайомити хлопчика зі своїми прихильниками. Однак днями акторка нарешті зробила виняток. Зокрема, Ліндсі Логан опублікувала серію світлин, на яких показала, як проводить час із родиною. Звичайно, на фото акторка позувала з чоловіком, арабським фінансистом Бадером Шаммасом, та сином.

Ліндсі Логан із сином / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Сімейство відвідувало зоопарк. Там батьки показували юному Луаю екзотичних тварин. Тим часом хлопчик з цікавістю за всім спостерігав.

Чоловік Ліндсі Логан із сином / Фото: instagram.com/lindsaylohan

До слова, хоч Ліндсі Логан і показала свого півторарічного сина, однак все ж таки не повністю. Акторка приховала його обличчя. Тож, практично на всіх кадрах дитина позує зі спини.

Ліндсі Логан із сином / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Нагадаємо, тим часом зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою. В акторки за допомогою сурогатного материнства народилася донька, яку вона вже показала у фотоблогу.

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