Ліндсі Логан вперше виходить заміж

Зірка понад рік зустрічається зі своїм бойфрендом.

Голлівудська акторка Ліндсі Логан поділилася зі своїми прихильниками радісною новиною.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка повідомила, що вперше виходить заміж. Знаменитість опублікувала нову світлини, на якій зображена разом зі своїм обранцем, Бадером Шаммасом. На фото у щасливої Ліндсі красується обручка на безіменному пальці.

Ліндсі Логан виходить заміж / instagram.com/lindsaylohan

"Моє кохання! Моє життя! Моя сім’я! Моє майбутнє!" - підписала фото зірка, додав смайлик у вигляді обручки.

Ліндсі Логан виходить заміж / instagram.com/lindsaylohan

Відомо, що закохані вже понад рік разом.

Ліндсі Логан виходить заміж / instagram.com/lindsaylohan

Нагадаємо, Ліндсі Логан 2004 року зустрічалася з актором Вілмером Вальдеррамою. 2006 року була разом з ресторатором Гаррі Мортоном. Також зірка 2008 року зустрічалася з Самантою Ронсон. 2016 року Ліндсі була разом з мільйонером Єгором Тарабасовим.

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