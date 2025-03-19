Ліні Костенко – 95: як Мозгова, Суханов, Вакарчук та інші привітали поетесу з ювілеєм

Видатна українська поетеса Ліна Костенко 19 березня святкує 95-річчя.

У таку визначну дату низка українських знаменитостей звертається до письменниці й ширить її здобутки Мережею. І попри те, що Ліна Василівна тривалий час не з'являється на публічних заходах, вона крізь часи промовляє своєю творчістю.

Ба більше, нещодавно Ліна Костенко поповнила свою літературну спадщину новим романом "Берестечко". Письменниця творила його протягом трьох десятиліть. І напередодні свого ювілею новодрук презентувала її донька у Києві. Редакція ТСН.ua поспілкувалася з Оксаною Єжи-Янівною та дізналася подробиці про самопочуття письменниці – читайте за посиланням.

А поки ж ми зібрали вітання українських зірок і громадських діячів для Ліни Костенко та пропонуємо поглянути, якими чуттєвими були побажання для лауреатки Шевченківської премії.

Наталка Денисенко

"Сьогодні день народження моєї улюбленої поетеси. Ліна Костенко пише так, що душа тріпоче, що серце б'ється швидше…" - зізналася акторка.

Зірки вітають Ліну Костенко з ювілеєм

Олексій Суханов

"Ліні Василівні Костенко сьогодні 95 років. Сил і здоровʼя ще на роки-роки-роки! Бо це так важливо. І Ваша присутність тут, пані Ліно, і Ваше слово, зокрема!" – зворушив ведучий.

Зірки вітають Ліну Костенко з ювілеєм

Олена Мозгова

"З Днем народження, Богине Слова і Поезії", - звернулася до легендарної письменниці продюсерка.

Зірки вітають Ліну Костенко з ювілеєм

Святослав Вакарчук

"Сьогодні день народження нашої Ліни Костенко! Особисто я відчуваю цей день як своє персональне свято. Многая літа, дорога Ліно Василівно!" – замилував соліст "Океану Ельзи".

Зірки вітають Ліну Костенко з ювілеєм

Іван Малкович

"Її називають королевою української поезії ХХ століття, яка "в часи безвір’я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага". Її поетичними і прозовими рядками читачі висловлюються про безліч тем і речей. Вражає всеохопна тематика поезії Ліни Костенко: від високої любовної лірики, української і світової історії, музики, спорту – до актуального сьогодення: "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди". На робочому столі Ліни Костенко – кілька майже закінчених різножанрових книжок. Працює й досі без окулярів – таке коріння, така генетика… Сьогодні, у цей особливий день народження Ліни Костенко, буде написано й сказано багато щирих поетично-вітальних слів", – привітав поет і видавець.

Зірки вітають Ліну Костенко з ювілеєм

Читайте також: