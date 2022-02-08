"Ліпсінк батл" на телеканалі 1+1: діти зірок вийдуть на сцену шоу

Також вперше на шоу завітають запрошені суперзірки, які заспівають улюблені хіти українців.

Телеканал 1+1 розпочав підготовку другого сезону шоу зіркових пародій "Ліпсінк батл", у якому відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоубізнесу під хіти, які знають і люблять всі.

Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб'ються на пари та влаштують між собою запеклий батл за звання кращого пародиста.

Творці шоу інтригують, що у новому сезоні на глядачів очікують сюрпризи та нововведення. Так, дехто з зірок вийде на сцену головного шоу пародій не сам, а у парі зі своєю дитиною. Маленький помічник і сам перевтілиться у яскраву особистість.

instagram.com/lipsyncbattle_ua

Також вперше на шоу "Ліпсінк батл" завітають запрошені суперзірки, які заспівають улюблені хіти українців, а також презентують нові треки.

"Для нового сезону "Ліпсінк баттлу" ми готуємо нові сюжетні постановки, кожна з яких не просто повторить відомий виступ чи кліп зірки, а і буде окремим перформансом. Окрім того, візитки учасників, які глядачі бачили перед його виступом, ми замінили на веселі скетчі з неочікуваним фіналом та яскравими фішками у виконанні зірок. У невеличких роликах відомі особистості зіграють самих себе, але у несподіваних обставинах", - коментують творці проєкту.

пресслужба каналу "1+1"

Чиї діти вийдуть на сцену шоу "Ліпсінк батлу" та хто з зірок кине собі виклик і перевтілиться у всесвітньо відому зірку, ви дізнаєтесь незабаром із традиційного #ліпсінкбатл_челендж. А вже зовсім скоро буде оголошено ім'я першого учасника, який буде ліпсити разом зі своєю дитиною.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, минулого року за перемогу в фіналі шоу змагалися гуморист Юрій Ткач, акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець, телеведуча Леся Нікітюк, артист MONATIK, співак DANTES та акторка Дарина Петрожицька. До суперфіналу пройшли Юрій Ткач, Леся Нікітюк та Володимир Дантес, які пародіювали легендарного Фредді Мерк'юрі. Своїми оплесками глядачі у залі визначили, що найкращим пародистом сезону став Володимир Дантес. Саме він отримав заповітний золотий пояс.

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