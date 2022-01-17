"Ліпсінк батл" на телеканалі 1+1: які оновлення чекають на глядачів у другому сезоні шоу

Телеканал 1+1 розпочав підготовку другого сезону шоу зіркових пародій.

Канал 1+1 розпочав підготовку до другого сезону шоу зіркових пародій "Ліпсінк батл".

Керівник Big Entertainment Shows, продюсер проєкту Володимир Завадюк заінтригував змінами у складі ведучих. Так, під час бесіди з ведучим Славою Дьоміним продюсер зізнався, що ведучими, як і минулого разу, будуть суперзірки:

"Наразі ми перебуваємо в активній підготовці до другого сезону яскравого шоу "Ліпсінк батл". Я дуже вірю в цей проєкт, адже зірки там розкриваються з нових боків, відпускають всю скутість та розважаються як діти, копіюючи відомих особистостей. Привідкрию трохи завісу і скажу, що цього року зміняться ведучі, які точно здивують глядачів, а хто це буде, ви дізнаєтесь вже зовсім скоро. Скажу лише, що це будуть суперзірки - хлопець із дівчиною", - заінтригував Завадюк.

Нагадаємо, шоу "Ліпсінк батл" - це адаптація американського формату Lip Sync Battle. За форматом шоу, відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоубізнесу під хіти, які знають і люблять всі. Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб'ються на пари та влаштують між собою запеклий батл за звання найкращого пародиста.

Минулого року за перемогу в фіналі шоу змагалися гуморист Юрій Ткач, акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець, телеведуча Леся Нікітюк, артист MONATIK, співак DANTES та акторка Дарина Петрожицька. До суперфіналу пройшли Юрій Ткач, Леся Нікітюк та Володимир Дантес, які пародіювали легендарного Фредді Мерк'юрі. Своїми оплесками глядачі у залі визначили, що найкращим пародистом сезону став Володимир Дантес. Саме він отримав заповітний золотий пояс.

Читайте також: