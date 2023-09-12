Літак з Вєркою Сердючкою та її командою на борту здійснив екстрене приземлення у США

Артист Андрій Данилко, відомий за своїм сценічним образом Вєрки Сердючки, втрапив у надзвичайну ситуацію під час польоту до Нью-Йорка.

Разом зі своєю командою зірка вирушив до Сполучених Штатів у концертний тур, де вже встиг розкачати зал під час виступу в Маямі.

Попереду на артистів чекав великий концерт у Нью-Йорку в найбільшому концертному залі Брукліна - King’s Theatre. Однак виступ Сердючки опинився на межі зриву, адже борт з командою здійснив екстрене приземлення в Коннектикуті.

Вєрка Сердючка / Фото: instagram.com/v_serduchka

Як повідомляє JetSetter.ua, спершу літак не змогли посадити через велику завантаженість аеропорту, а потім на плани кардинально вплинула негода. Через грім з блискавкою і сильний дощ борт довелося розвернути та посадити в іншому місті.

Данилко разом з колективом ухвалили рішення їхати автівкою, аби не зірвати виступ. Але й тут на артистів чекала складна ситуація, адже за правилами аеропорту пасажири не можуть отримати свій багаж під час грози. Тож Данилку довелося чекати, поки негода вгамується.

На щастя, Сердючка все ж встигла провести свій концерт у Нью-Йорку. попри годинну затримку, глядачі із захопленням зустріли зірку на сцені.

Концерт Вєрки Сердючки в Нью-Йорку / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, що перед концертом у Нью-Йорку Сердючка з мамою запалювали сцену в Чикаго. Перед концертом Данилко поділився кумедними світлинами зі своєю подругою Інною Білоконь.

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