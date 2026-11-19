Аліна Гросу

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Співачка Аліна Гросу розсекретила вартість свого образу, розповіла про спільний бюджет із чоловіком та пояснила, чим заробляють її батьки.

Виконавиця зустрілася у Львові з блогером Ніколасом Кармою. Він традиційно поцікавився, скільки коштує її вбрання. Артистка не стала приховувати ціни на речі. Найдорожчою частиною образу виявилася шуба. Водночас деякі аксесуари обійшлися їй значно дешевше. Гросу також пожартувала про те, хто зазвичай оплачує її дорогі покупки.

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«От шуба — це єдине, що в мене більш-менш таке лакшері. 340 доларів черевики (прим. ред.). Плаття, мені здається, що то „туркі лакшері кутюр“, може, 30 доларів. Сумочка… чесно, тисячі 2 гривень. Мені здається, все, що дороге, мені дарує чоловік, напевно», — поділилася співачка.

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Аліна Гросу / © скриншот з відео

Окремо Гросу прокоментувала чутки про значні статки своєї родини. Співачка розповіла, що основний бізнес її батьків пов’язаний із виробництвом яєць. Вона також із гумором спростувала уявлення про розкішне життя сім’ї та наголосила, що власного літака вони не мають.

«Батьки займаються яйцями. Дуже багато хто каже, що в нас дуже великі статки, то в нас літаків, якщо що, немає. Головний бізнес батьків — це саме яйця. Я яйця дуже люблю, дякую їм велике, що в нас є яйця завжди!», — пожартувала Аліна.

Аліна Гросу / © скриншот з відео

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу висловилася про 5-річний шлюб з росіянином та зізналася, чим заробляє її чоловік.

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