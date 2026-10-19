"Літали сокири і ножі": відома українська співачка приголомшила спогадами про жорстоке дитинство

М’ята / © instagram.com/myataua

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Українська співачка М’ята (Юлія Загорська) відверто розповіла про жорстокість батька, домашнє насильство та важке дитинство, яке минуло в атмосфері постійного страху й матеріальних нестатків.

Виконавиця поділилася болючими спогадами. За словами артистки, рідний батько роками знущався з дружини та дітей. Удома регулярно спалахували конфлікти, які закінчувалися фізичною розправою. Чоловік міг хапати під руку все, що траплялося на шляху. Під загрозою опинялися навіть життя та здоров’я маленьких доньок. А спроби покликати на допомогу не завжди давали результат.

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«Я пам’ятала тільки, як батько піднімав руку і на маму, і на мене. Літали і сокири, і ножі, і радіоприймачі — все, що тільки можна. Він піднімав сокиру, замахувався сокирою на мою сестру», — пригадала М’ята в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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М’ята / © скриншот

Артистка розповіла, що в дитинстві намагалася самостійно шукати порятунку від домашнього насильства. Юлія хотіла викликати міліцію, проте батько перешкоджав цьому: він вирвав дроти зі стаціонарного телефону, позбавивши родину можливості зателефонувати по допомогу. Водночас сусіди, які могли чути крики з будинку, не поспішали втручатися в ситуацію.

Однак фізичне насильство було не єдиним випробуванням, із яким зіткнулася майбутня співачка. Попри те, що батько працював будівельником і заробляв гроші, дружина та доньки жили в скруті. Чоловік купував якісні продукти для себе, харчувався окремо й забороняв рідним торкатися його їжі. Матері доводилося самотужки дбати про двох дітей і шукати заробіток, аби забезпечити їх найнеобхіднішим.

М’ята / © скриншот

М’ята переконана, що жорстокість до близьких не має нічого спільного із силою характеру. На її думку, людина, яка принижує та залякує слабших, демонструє передусім власну внутрішню слабкість.

Окремо співачка пояснила, чому її мати не наважувалася розірвати шлюб із чоловіком, який роками тримав родину в страху. Однією з головних причин був острах громадського осуду. Жінка боялася залишитися розлученою з двома дітьми та зіткнутися з упередженим ставленням оточення. У ті часи самотніх матерів нерідко стигматизували, а перспектива почути осуд від сусідів могла здаватися не менш страшною за зміни в житті.

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«Сильний та мудрий чоловік ніколи б такого не зробив», — таку позицію артистка висловила, розмірковуючи про поведінку батька.

М’ята / © скриншот

Попри пережиті травми, М’яті вдалося пройти через важке дитинство та побудувати власне життя. Водночас спогади про домашній терор залишилися для неї болючою частиною минулого.

Нагадаємо, нещодавно М’ята приголомшила сумою витрат на лікування сина з інвалідністю і чому не отримує пенсії.

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