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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
2 хв

Літвінова не хоче повертатися на "МастерШеф" через зіркового колегу: чи готова змінити рішення

Шеф-кухарка пригадала давній конфлікт із зірковим колегою на майданчику.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Тетяна Літвінова

Тетяна Літвінова / © facebook.com/litvinovachef

Колишня суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Тетяна Літвінова висловилася про можливе повернення до проєкту та назвала, за яких обставин погодилася б знову з’явитися в його суддівському складі.

Рестораторка не приховує: її рішення безпосередньо пов’язане з Ектором Хіменесом-Браво. Про це кулінарна експертка розповіла у відео, яке поширив у TikTok профіль з ніком violeta__wonex.

За словами Літвінової, спільна робота з колумбійським шеф-кухарем для неї більше не є прийнятним варіантом. Літвінова наголосила, що на цьому етапі життя не збирається миритися з обставинами, які позбавляють її відчуття комфорту. Проте у разі його відсутності готова переглянути пропозицію повернення на ТБ.

«Я прийду на „МастерШеф“, якщо мене туди покличуть, коли Ектора там не буде. Навіщо себе зраджувати? Я вже настільки доросла і всім все довела, що я просто живу для себе та своєї душі. І я хочу дивитись чесно людям в очі, що я і роблю. Хочу усміхатися, бути спокійною та щасливою», — заявила Літвінова.

Тетяна Літвінова / © instagram.com/tanita_litvinova

Тетяна Літвінова / © instagram.com/tanita_litvinova

Через що посварилися Тетяна Літвінова та Ектор Хіменес-Браво

Непорозуміння між колишніми колегами неодноразово ставали темою публічних розмов. Раніше в інтерв’ю Аліні Доротюк Літвінова описувала атмосферу, яка, за її словами, складалася під час їхньої спільної роботи. Вона розповідала про мінливу поведінку Ектора: іноді той буцімто був привітним, а в інші моменти міг демонструвати відстороненість.

Складнощі виникали й під час обговорення конкурсних страв. За словами Тетяни, колега іноді дозволяв собі говорити іспанською, яку їй перекладали у вушний монітор, коли вона коментувала страви учасників.

Тетяна Літвінова та Ектор Хіменес-Браво

Тетяна Літвінова та Ектор Хіменес-Браво

Згодом Літвінова перестала бути частиною команди проєкту: її контракт на наступний сезон не продовжили. Рестораторка припускала, що на це могли вплинути напружені взаємини з Хіменесом-Браво. Вона також згадувала, що раніше мала підстави розраховувати на подальшу співпрацю з шоу.

Тепер Тетяна не виключає нового телевізійного етапу, але чітко окреслює власні межі. Повернення до кулінарного проєкту вона пов’язує зі зміною складу його суддів.

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