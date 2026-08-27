"Любов не призначити указом": чоловік Федишин заступився за дружину без звань і дорікнув за "заслуженого" Потапа

Ірина Федишин із чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

У Мережі розгорілась дискусія, що українська співачка Ірина Федишин досі не отримала звання народної чи заслуженої артистки України.

Так, цьогоріч президент України Володимир Зеленський нагородив низку культурних діячів нагородами та званнями. Однак Ірини Федишин в цьому списку не виявилось. Чоловік співачки — продюсер Віталій Човник — зізнався, що отримує безліч запитань, чому так сталося. Обранець артистки чесно говорить, що вони не знають причин. Натомість виконавиця лиш продовжуватиме займатися своєю справою — допомагати військовим та прославляти українську пісню.

Реклама

«Ірина просто продовжує робити те, що робила багато років: співати українською, збирати людей навколо української пісні, представляти її у світі та допомагати нашим захисникам. Звання та нагороди — це, безумовно, почесно. Але, зрештою, найбільше звання для артиста — це любов людей. Її неможливо призначити указом чи вручити разом із нагородою. Її можна лише заслужити своєю творчістю», — підтримав Ірину Федишин її чоловік.

Реклама

Ірина Федишин / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Наостанок Віталій Човник дорікнув за продюсера Потапа. Виконавець 2020 року отримав звання заслуженого артиста. Водночас чоловіка Ірини Федишин дивує цей факт, особливо на тлі низки скандалів Потапа, в які він потрапляє під час повномасштабної війни — життя за кордоном, спілкування російською та розваги з росіянами.

«На жаль, імені Ірини Федишин у цих списках ми так і не побачили. Проте приємно, коли згадуєш, що, наприклад, Потап ще 2020 року отримав звання „Заслужений артист України“ і досі його ще має», — обурився чоловік виконавиці.

Нагадаємо, у День Незалежності України президент присвоїв одразу трьома артистам звання «заслужених». Пропонуємо дізнатися, кого нагородив Володимир Зеленський.

Новини партнерів

Новини партнерів