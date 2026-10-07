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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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605
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1 хв

Людмила Барбір похизувалася відпочинком у мальовничому місці та здивувала несподіваною «здобиччю»

43-річна телеведуча показала атмосферні кадри з Верховини та похизувалася грибним врожаєм.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Людмила Барбір

Людмила Барбір

Телеведуча Людмила Барбір показала, як відпочиває в Карпатах, де влаштувала грибне полювання та заспівала коломийку.

43-річна ведуча вирушила до Верховини. Там вона насолодилася осінніми краєвидами. Барбір влаштувала фотосесію серед карпатської природи. Для атмосферних кадрів зірка обрала невимушений образ. Та найбільше уваги привернула її несподівана знахідка. Телеведуча продемонструвала цілий врожай грибів, який вдалося зібрати під час прогулянки.

Людмила Барбі з близькими / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбі з близькими / © instagram.com/liudmila.barbir

Допис Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Допис Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Допис Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Допис Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Схоже, похід до лісу для Барбір став не просто прогулянкою, адже вона із задоволенням похизувалася результатами свого тихого полювання. На опублікованих кадрах ведуча позує з грибами на тлі осінніх Карпат, демонструючи особливу атмосферу своєї поїздки.

Допис Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Допис Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Не обійшлося й без місцевого колориту. Барбір записала відео, на якому наспівує карпатську коломийку, чим ще більше передала настрій відпочинку у Верховині.

Допис Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Допис Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Подорож телеведучої припала на особливо мальовничу пору року. Осінні гори, лісові прогулянки та традиційні мотиви стали головними героями її кадрів із Карпат.

Нагадаємо, нещодавно Людмила Барбір без макіяжу похизувалась стрункою фігурою у купальнику з пікантними вирізами.

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