Лія Ахеджакова назвала Росію "потворою" та прокоментувала звільнення з театру, де працювала 50 років

Легендарна російська акторка, уродженка Дніпра Лія Ахеджакова прокоментувала своє звільнення з московського театру "Современник" через її антивоєнні висловлювання та підтримку України.

Як повідомляє низка РосЗМП, Лія Меджидівна впевнена, що на звільненні з театру її цькування не завершиться: "Так, мене прибрали з " Современника". Мені шкода грошей, вони беруть штраф у когось 50 тис., у когось 100 тис. рублів, а потім оголосять іноагентом. Вже лежить про це теж донос у прокуратурі", - сказала Ахеджакова.

Лія Ахеджакова / Фото: УНІАН

Однак можливі визнання "іноагентом" та штраф за "дискредитацію російської армії" зірку не лякають. Ба більше, 84-річна акторка наголосила, що вона нікуди з Росії не поїде, бо "все це" хоче пережити на батьківщині.

"Це моя "Родина-уродина". Нам вона подобається, хоч і не красуня. Мені вже 84 роки, щоб звідси втікати. Нехай вони їдуть. Я нікуди не поїду, я тут мушу все це пережити. Надто довго живу тут", - пояснила легенда кіно цитатою з пісні гурту ДДТ "Родина".

Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що легендарну російську акторку Лію Ахеджакову звільнили з московського театру "Современник", де зірка пропрацювала майже 50 років. Керівництво театру прийняло таке рішення через активну антивоєнну позицію Ахеджакової, критику російської влади та відверту підтримку України.

До речі, нещодавно така ж доля спіткала російського актора Дмитра Назарова, який теж виступає проти кривавої політики путіна. Зірку серіалу "Кухня" разом з дружиною, акторкою Ольгою Васильєвою, звільнили з московського театру імені А. П. Чехова.

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