Лія Ахеджакова просто зі сцени театру підтримала Україну та довела росіян до істерики

Артистка не мовчить про війну та відкрито демонструє свою позицію.

Легендарна акторка, уродженка Дніпра Лія Ахеджакова вкотре публічно підтримала Україну.

Сталося це в Лос-Анджелесі, де артистка виступала в театрі з виставою "Мій онук Веніамін". Після завершення шоу знаменитість спустилась до глядачів. Вони почали дякувати акторці за виставу та дарувати квіти.

Одна з присутніх глядачок звернулася до Лії Ахеджакової та висловила їй слова вдячності за те, що вона не стала на бік пропаганди, від перших днів повномасштабної війни засудила дії Росії та публічно демонструє свою непохитну позицію.

Акторка прийняла від прихильниці квіти та сказала: "Слава Україні!". На це артистці відповіли: "Героям слава!".

Акторка Лія Ахеджакова на сцені театру підтримала Україну

Звичайно, у росіян це викликало шквал обурень. Коли українці дякували Ахеджаковій за антивоєнну позицію, то вони ж в істериці почали її критикувати за те, що вона не підтримує війну та вторгнення РФ до незалежної країни.

Нагадаємо, Лія Ахеджакова від перших днів повномасштабної війни підтримує Україну, за що неодноразово стикалася з цькуванням від росіян. У РФ 2023 року таки домоглися свого та помстилися артистці за антивоєнну позицію. Знаменитість звільнили з театру, де вона пропрацювала майже 50 років.

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