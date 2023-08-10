Лія Ахеджакова відкрито підтримує Україну: як акторка розплачується за антивоєнну позицію

Легендарна російська акторка, уродженка Дніпра Лія Ахеджакова від перших днів війни активно підтримує Україну.

Артистка не боїться виступити з критикою влади РФ, відкрито говорити правду про російське вторгнення на українські землі та заявляти, що Росія є агресоркою.

Щоправда, за такі сміливі висловлювання у рідній країні Ахеджакова зіткнулася з цькуванням. Однак артистку це не лякає, вона продовжує говорити правду про війну.

Лія Ахеджакова / Фото: kino-teatr.ru

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як Лія Ахеджакова підтримує Україну та як розплачується за свою антивоєнну позицію.

Реакція Лії Ахеджакової на Євромайдан, війну на сході України та анексію Криму

Акторка ще наприкінці 2013 року, коли на "Майдані Незалежності" почалися масовані акції протесту проти тодішньої влади, дала чітко зрозуміти, що на боці народу України. Артистка тоді говорила, що пильно стежить за перебігом подій, хвилюється, але водночас захоплюється сміливістю українців. Ахеджакова тоді відкрито говорила, що росіянам теж варто б брати приклад та поставити кінець путінському режиму.

Коли Росія анексувала український Крим, то акторка виступала з заявою, що півострів належить лише Україні, а РФ окупувала його. Ахеджакова була обурена, що країна-терористка незаконно відібрала в українців їхні землі.

Лія Ахеджакова / Фото: kino-teatr.ru

Під час вторгнення Росії на схід України, артистка відкрито говорила, що не вірить словам пропагандистів і розуміє, що насправді відбувається. Лія Ахеджакова підписувала листи з підтримкою українських колег, виступала проти війни та влади РФ та закликала не цькувати музиканта Андрія Макаревича, який відкрито критикував путінський режим та підтримував Україну.

Як Лію Ахеджакову зацькували у Росії після її сміливих висловлювань 2014 року

Акторка через свою позицію зіткнулася з хвилею цькування в Росії. Російська пропаганда почала називати Ахеджакову "русофобкою" та "терористкою". Вистави знаменитості зривали, їй відмовляли в оренді приміщень, вона отримувала листи з погрозами розправи. Ба більше, пропагандисти навіть поширювали фейки про смерть акторки.

Лія Ахеджакова / Фото: УНІАН

Однак Ахеджакову це зовсім не лякало. Артистка заявляла, що не боїться жодних переслідувань ані з боку жертв російської пропаганди, ані з боку спецслужб РФ. За словами знаменитості, вона Україну не зрадить, а також не втікатиме з Росії.

Реакція Лії Ахеджакової на повномасштабне вторгнення Росії до України

Ще до початку повномасштабної війни звідусіль були новини, що Росія готує напад. Наприкінці січня 2022 року Лія Ахеджакова разом з іншими діячами культури, серед яких були музикант Андрій Макаревич, ведуча Тетяна Лазарєва та інші, підписала антивоєнну петицію. У заяві йшлося, що війна є недопустимою і її росіянам нав'язують пропагандисти.

Лія Ахеджакова / Фото: УНІАН

Коли Росія таки розпочала повномасштабне вторгнення до України, акторка була шокована. Однак Ахеджакова одразу ж підтримала українців. Знаменитість переказала 10 тисяч доларів на підтримку ЗСУ та закликала інших це теж зробити. Акторка закликала зупинити війну та не допускати смерті невинних людей, також вона відкрито критикувала злочинні дії влади РФ.

Розплата Лії Ахеджакової за антивоєнну позицію

Антивоєнні висловлювання акторки не оминули увагою пропагандисти, які почали її поливати брудом. Під час спектаклю у Москві на Ахеджакову напав чоловік. Він розпилив на неї перцевий балончик. Акторка говорила, що через її позиції щодо війни в Україні та критику кремлівської влади.

На початку цього року Лію Ахеджакову звільнили з московського театру "Современник", де вона працювала майже 50 років. Це сталося, знову ж таки, через підтримку України у війні з Росією. Артистку обурило звільнення з театру, вона розуміла, чиїх це рук справа, однак нічого вдіяти не могла. Також Ахеджакова, попри цькування, все одно планувала залишитися в Росії.

Лія Ахеджакова

Тим часом у російських пропагандистів була істерика. Вони вимагали визнати акторку "іноагенткою", звинувачували у "держзраді" та дискредитації російських військових. Пропагандисти домагалися, аби проти Ахеджакової завели кримінальну справу.

Сама ж акторка активно їздить з виставами країнами Європи. Лія Ахеджакова й надалі підтримує Україну. На спектаклі у Німеччині знаменитість вийшла на сцену з прапором України, а глядачі за це їй були вдячні, адже вигукували українською – "дякуємо!". Щоправда, це знову викликало істерику у пропагандистів. Вони знову домагаються, аби акторку визнали "іноагенткою".

Лія Ахеджакова з прапором України / Фото: скриншот з відео

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