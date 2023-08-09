Лія Ахеджакова вийшла на сцену театру з прапором України та довела росіян до істерики

Легендарна російська акторка, уродженка Дніпра Лія Ахеджакова довела росіян до істерики своєю підтримкою України.

Так, після звільнення з російського театру за антивоєнну позицію знаменита артистка вирушила за кордон. Наприкінці липня Ахеджакова зіграла у спектаклі в німецькому місті Бремен. У кінці вистави акторка вийшла на сцену з синьо-жовтим прапором та підтримала Україну, яка вже півтора року захищає свої території від країни-агресорки Росії. Тим часом присутні глядачі у залі українською вигукували Ахеджаковій – "дякуємо!".

Лія Ахеджакова з прапором України / Фото: скриншот з відео

Росіяни не змогли це оминути увагою, вчинок акторки викликав у них істерику. Зокрема, у генпрокуратуру РФ надійшла скарга, аби Ахеджакову перевірили на предмет "дискредитації російської армії" та визнали її "іноагенткою".

Зазначимо, раніше росіяни вже скаржилися на Лію Ахеджакову. Знамениту акторку звинувачували в "держзраді", а також вимагали завести проти неї кримінальну справу, бо вона нібито займається дискредитацією російських військових, спонсорує ЗСУ та розпалює ворожнечу.

Нагадаємо, Лія Ахеджакова публічно засуджує дії кремлівського диктатора путіна та вторгнення Росії до України. За свою антивоєнну позицію акторка поплатилася. Зірку кіно звільнили з театру, де вона пропрацювала понад 50 років. Ба більше, на неї навіть скоїли напад.

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