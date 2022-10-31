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Лієв Шрайбер та Олександр Усик зустрілися на Мангеттені: "День, який запам'ятається надовго"

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Лієв Шрайбер та Олександр Усик зустрілися на Мангеттені: "День, який запам'ятається надовго"

Лієв Шрайбер та Олександр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Голлівудський актор та український боксер провели дружню зустріч.

Зірка фільму "Люди Ікс" Лієв Шрайбер та спортсмен Олександр Усик зустрілися у Нью-Йорку.

Теплі дружня розмова актора та боксера відбулася в одному із українських ресторанів на Мангеттені. Після зустрічі Усик і Шрайбер поділилися спільними світлинами у своїх соціальних мережах. На одному з фото зірки міцно обійнялися. 

Лієв Шрайбер та Олександр Усик / ©
Лієв Шрайбер та Олександр Усик

Голлівудський актору  своєму дописі вкотре висловив своє захоплення українським народом та сказав, що був дуже радий знайомству із боксером.

Лієв Шрайбер та Олександр Усик / ©
Лієв Шрайбер та Олександр Усик
Лієв Шрайбер та Олександр Усик / ©
Лієв Шрайбер та Олександр Усик

"День, який запам'ятається надовго. Дякую, Алексе, за те, що ти чемпіон і демонструєш світові дух воїна, який живе у серці кожного українця. Не дарма він ще й актор... Для мене велика честь стояти поруч із тобою у якості посла UNITED24", - написав Шрайбер. 

Лієв Шрайбер та Олександр Усик / © instagram.com/usykaa
Лієв Шрайбер та Олександр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Нагадаємо, що Лієв Шрайбер від початку повномасштабної війни підтримує українців. Голлівудський актор займався волонтерством, а також відвідав Бородянку. Нещодавно зірка кіно закликав світ звернути увагу на проблеми українських біженців. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
274
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