Лієв Шрайбер та Олександр Усик зустрілися на Мангеттені: "День, який запам'ятається надовго"

Зірка фільму "Люди Ікс" Лієв Шрайбер та спортсмен Олександр Усик зустрілися у Нью-Йорку.

Теплі дружня розмова актора та боксера відбулася в одному із українських ресторанів на Мангеттені. Після зустрічі Усик і Шрайбер поділилися спільними світлинами у своїх соціальних мережах. На одному з фото зірки міцно обійнялися.

Лієв Шрайбер та Олександр Усик

Голлівудський актору своєму дописі вкотре висловив своє захоплення українським народом та сказав, що був дуже радий знайомству із боксером.

Лієв Шрайбер та Олександр Усик

Лієв Шрайбер та Олександр Усик

"День, який запам'ятається надовго. Дякую, Алексе, за те, що ти чемпіон і демонструєш світові дух воїна, який живе у серці кожного українця. Не дарма він ще й актор... Для мене велика честь стояти поруч із тобою у якості посла UNITED24", - написав Шрайбер.

Лієв Шрайбер та Олександр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Нагадаємо, що Лієв Шрайбер від початку повномасштабної війни підтримує українців. Голлівудський актор займався волонтерством, а також відвідав Бородянку. Нещодавно зірка кіно закликав світ звернути увагу на проблеми українських біженців.

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