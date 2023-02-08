Лію Ахеджакову звільнили з театру через підтримку України: "Знаю, хто це організовує"

Відому акторку, уродженку Дніпра Лію Ахеджакову звільнили з театру, де вона працювала майже 50 років.

Зокрема, знаменитість "прибрали" зі спектаклів через те, що вона відкрито засуджує війну в Україні, яку вороже розв'язала країна-агресорка Росія. Акторка знає, чиїх це рук справа, однак розуміє, що нічого вдіяти не може.

"Наказ є, вже замінені ці спектаклі. Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна", -розповіла акторка в інтерв'ю російському пропагандистському виданню.

Лія Ахеджакова / Фото: ТСН

Зазначимо, Лія Ахеджакова ще на початку повномасштабної війни засудила дії влади Росії та підтримала Україну. Зокрема, знаменитість навіть переказувала кошти на допомогу українській армії. Через антивоєнну позицію у Росії Ахеджакову почали критикувати. На неї навіть під час гри у спектаклі напав незнайомий чоловік, який приснув їй в лице перцевим балончиком.

Нагадаємо, Лія Ахеджакова стала не першою жертвою звільнення через антивоєнну позицію. Раніше така доля спіткала актора Дмитра Назарова. У відповідь на звільнення знаменитість написав потужний саркастичний вірш, у якому сказав все, що він думає про владу РФ.

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