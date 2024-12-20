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Ліза Глінська після народження двійні розсекретила свою вагу та показала фото до та після пологів

Ліза Глінська після народження двійні розсекретила свою вагу та показала фото до та після пологів

Ліза Глінська після народження двійні розсекретила свою вагу та показала фото до та після пологів

Ліза Глінська з чоловіком і новонародженими доньками / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Кулінарна блогерка приголомшила різкою зміною фігури.

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська після пологів розповіла про свою фігуру.

Зокрема, у своєму фотоблогу шеф-кухарка поділилася результатом свого неперевершеного схуднення. Так, Ліза показала фото, яке свого часу зробила за два дні перед пологами, й порівняла його з тим, яке зробила за майже два тижні після пологів.

На зображеннях помітно, що знаменитість доволі швидко повернулася до форми. І вже за тиждень після пологів втратила близько 20 кіло, а разом з тим і набряки, на які часто жалілася. Незадовго після народження двійні вага Лізи Глінської була 63 кг, а народжувала блогерка у вазі 82 кг.

Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya
Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya
Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya
Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Глінська у своїх сторіз пояснила, що так швидко скидати вагу їй допомагає грудне вигодовування. І показала миле фото, як на ліжку вона годує одразу двох своїх донечок.

Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya
Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Довгий шлях. Миті, на які я чекала так багато років. Внутрішнє, потужне, справжнє щастя через сльози радості. Безмежна любов. Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ", - поділилася емоціями від материнства Ліза.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав свого 10-місячного сина-копію Оскара та здивував, як швидко він підріс.  

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