Ліза Глінська після народження двійні розсекретила свою вагу та показала фото до та після пологів

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська після пологів розповіла про свою фігуру.

Зокрема, у своєму фотоблогу шеф-кухарка поділилася результатом свого неперевершеного схуднення. Так, Ліза показала фото, яке свого часу зробила за два дні перед пологами, й порівняла його з тим, яке зробила за майже два тижні після пологів.

На зображеннях помітно, що знаменитість доволі швидко повернулася до форми. І вже за тиждень після пологів втратила близько 20 кіло, а разом з тим і набряки, на які часто жалілася. Незадовго після народження двійні вага Лізи Глінської була 63 кг, а народжувала блогерка у вазі 82 кг.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Глінська у своїх сторіз пояснила, що так швидко скидати вагу їй допомагає грудне вигодовування. І показала миле фото, як на ліжку вона годує одразу двох своїх донечок.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Довгий шлях. Миті, на які я чекала так багато років. Внутрішнє, потужне, справжнє щастя через сльози радості. Безмежна любов. Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ", - поділилася емоціями від материнства Ліза.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав свого 10-місячного сина-копію Оскара та здивував, як швидко він підріс.

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