Ліза Глінська показала помітно підрослих доньок-двійнят і як вони кумедно спілкуються між собою

Кулінарна блогерка жартує, що дівчатка поводяться так, нібито не бачили одна одну вже багато років.

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська показала помітно підрослих доньок-двійнят.

Сімейним контентом знаменитість поділилася у своєму Instagram. Ліза Глінська опублікувала ролик, на якому були зображені крихітні Поліна та Соломія у червоних чоловічках. Дівчаток тримали на руках обличчям одна до одної. Тож, крихітні донечки Глінської мали змогу поспілкуватися одна з одною.

Як жартує кулінарна блогерка, Поліна та Соломія поводяться так, ніби вони не бачилися вже багато років. За словами Глінської, за дівчатками неабияк цікаво спостерігати.

Доньки Лізи Глінської / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Дівчата спілкуються! Обожнюю спостерігати! Ніби не бачили одна одну багато років і ось зустрілися", - поділилася знаменитість.

Зазначимо, на початку листопада Ліза Глінська вперше стала мамою. Блогерка народила доньок-двійнят – Поліну та Соломію. Батьком дівчаток став чоловік знаменитості Максим. Нещодавно Глінська розсекретила бізнес коханого та розповіла, як він забезпечує сім'ю.

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