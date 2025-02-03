Ліза Глінська показала помітно підрослих доньок-двійнят і як вони кумедно спілкуються між собою

Кулінарна блогерка жартує, що дівчатка поводяться так, нібито не бачили одна одну вже багато років.
Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська показала помітно підрослих доньок-двійнят.
Сімейним контентом знаменитість поділилася у своєму Instagram. Ліза Глінська опублікувала ролик, на якому були зображені крихітні Поліна та Соломія у червоних чоловічках. Дівчаток тримали на руках обличчям одна до одної. Тож, крихітні донечки Глінської мали змогу поспілкуватися одна з одною.
Як жартує кулінарна блогерка, Поліна та Соломія поводяться так, ніби вони не бачилися вже багато років. За словами Глінської, за дівчатками неабияк цікаво спостерігати.
"Дівчата спілкуються! Обожнюю спостерігати! Ніби не бачили одна одну багато років і ось зустрілися", - поділилася знаменитість.
Зазначимо, на початку листопада Ліза Глінська вперше стала мамою. Блогерка народила доньок-двійнят – Поліну та Соломію. Батьком дівчаток став чоловік знаменитості Максим. Нещодавно Глінська розсекретила бізнес коханого та розповіла, як він забезпечує сім'ю.
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