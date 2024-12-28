Ліза Глінська розкрила труднощі під час вагітності двійнею й показала, як їй допомагає мама

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська показала свою велику родину.

Так, після народження доньок-двійнят Ліза у своєму фотоблогу поділилася кадрами, як вона вживається у роль мами. Зокрема, зізналася, що це справа не з легких. Тому вона з чоловіком вже обрала няню та інколи до допомоги залучає маму та сина чоловіка. Як минає один із таких днів Глінська показала на кадрах.

Ліза Глінська з родиною / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська з родиною / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Також вона розсекретила, що донечки Поліна та Соломія народилися передчасно, на 35 з половиною тижні. Як пригадує шеф-кухарка, період вагітності був дуже складним. І дуже часто її турбували сильний токсикоз, задишка, тиск і шалені набряки. Проте каже, що все минуло щойно вона пригорнула до себе довгоочікуваних донечок.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Я так довго чекала на дітей, що навіть боялась собі зізнатись в тому, що мені складно, боляче, страшно, що я втомилася. Я постійно казала, що вагітність – це не хвороба, тому довго не дозволяла собі збавляти оберти. Аж поки мене не зупинила лікарня і діагноз прееклампсія. Токсикоз, здуття, печія, задишка, кашель, тиск, шалені набряки і постійна ріжуча біль за грудиною. Тиск до 180 на 100, який стрибав майже три місяці. Рідина майже не виходила із організму і мене ніби розривало зсередини. Головний біль, ноги, які не ходять, пальці рук, які не згинаються. Одне око постійно запливало, то ж я нікого не хотіла бачити, навіть себе. Але складні моменти швидко забуваються, як тільки притискаєш до грудей цих маленьких янголяток", - зізналася Ліза.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Нагадаємо, нещодавно шеф-кухарка Ліза Глінська вперше показала обличчя своїх двох доньок у милій фотосесії з їхнім батьком.

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