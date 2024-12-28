Ліза Глінська розкрила труднощі під час вагітності двійнею й показала, як їй допомагає мама

Блогерка поділилася своїм досвідом і з чим виникали проблеми.
Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська показала свою велику родину.
Так, після народження доньок-двійнят Ліза у своєму фотоблогу поділилася кадрами, як вона вживається у роль мами. Зокрема, зізналася, що це справа не з легких. Тому вона з чоловіком вже обрала няню та інколи до допомоги залучає маму та сина чоловіка. Як минає один із таких днів Глінська показала на кадрах.
Також вона розсекретила, що донечки Поліна та Соломія народилися передчасно, на 35 з половиною тижні. Як пригадує шеф-кухарка, період вагітності був дуже складним. І дуже часто її турбували сильний токсикоз, задишка, тиск і шалені набряки. Проте каже, що все минуло щойно вона пригорнула до себе довгоочікуваних донечок.
"Я так довго чекала на дітей, що навіть боялась собі зізнатись в тому, що мені складно, боляче, страшно, що я втомилася. Я постійно казала, що вагітність – це не хвороба, тому довго не дозволяла собі збавляти оберти. Аж поки мене не зупинила лікарня і діагноз прееклампсія. Токсикоз, здуття, печія, задишка, кашель, тиск, шалені набряки і постійна ріжуча біль за грудиною. Тиск до 180 на 100, який стрибав майже три місяці. Рідина майже не виходила із організму і мене ніби розривало зсередини. Головний біль, ноги, які не ходять, пальці рук, які не згинаються. Одне око постійно запливало, то ж я нікого не хотіла бачити, навіть себе. Але складні моменти швидко забуваються, як тільки притискаєш до грудей цих маленьких янголяток", - зізналася Ліза.
Нагадаємо, нещодавно шеф-кухарка Ліза Глінська вперше показала обличчя своїх двох доньок у милій фотосесії з їхнім батьком.
Читайте також:
- Ексдружина Кличка показалася одразу з трьома їхніми дітьми у кумедних новорічних образах
- Денисенко вперше після операції чоловіка-воїна назвала його діагноз та показала з ходунками
- Відомий український співак розірвав договір про участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025"