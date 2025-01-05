Ліза Глінська розсекретила бізнес свого чоловіка і як він забезпечує сім'ю

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, яка нещодавно переїхала до заміського будинку, розсекретила, як її чоловік забезпечує сім'ю.

Раніше ходили плітки, що Максим – кухар. Однак кондитерка в інтерв'ю Аліні Доротюк повністю спростувала це та запевнила, що їхні сфери діяльності повністю відрізняються. Зокрема, у чоловіка Глінської є власний бізнес. Він займається системами "розумного будинку", сонячними станціями і тому подібним.

"У Макса бізнес. В якомусь інтерв'ю прочитала, що він – кухар. Це понеслося…Він не кухар! У нього бізнес! Він займається системами "розумного будинку", сонячні станції і все, що стосується світлової комунікації в будинках та квартирах", - поділилася кондитерка.

Ліза Глінська з чоловіком / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська також розповіла, як 12-річний син чоловіка від ексдружини відреагував на появу сестричок. За словами кондитерки, хлопчик неабияк на це чекав. Ба більше, він навіть давав поради, як доглядати за новонародженими дітьми. Щоправда, Глінська зізнається, що наразі синові Максима не дуже цікаво проводити час із сестричками, адже вони ще зовсім маленькі. Тож, хлопчик очікує, коли дівчатка підростуть.

"Він так зрадів, коли ми йому сказали. Він так хотів, що була дівчинка. Він дійсно хоче нам допомогти, дуже зрадів. Але йому вже не дуже цікаво просто за ними спостерігати. Ну, що вони? Лежать, а він вже очікує, коли будуть повзати. Вже буде з ними набагато цікавіше", - поділилася знаменитість.

Ліза Глінська з чоловіком та пасинком / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Нагадаємо, Ліза Глінська вперше стала мамою у 41 рік. Знаменитість народила двійняток. Нещодавно ж шеф-кухарка шокувала, як лікарі пропонували їй позбутися одного плода.

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