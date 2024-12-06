Ліза Глінська вагітна первістком і замилувала фото з округлим животиком

Знаменитість розповіла про чудо у День святого Миколая.

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська вагітна.

У День святого Миколая, 6 грудня, знаменитість поділилася, що готується стати мамою. У своєму фотоблогу Глінська замилувала фото з помітно округлим животиком — на зображенні зіркова кулінарка у сукні ніжно тримається за нього. Водночас Ліза привітала усіх фанів зі святом.

Ліза Глінська вагітна / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Друзі, з Днем святого Миколая! Нехай цей день наповнить ваші серця добром, теплом і вірою. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, світла та добрих справ! Вірте в чудеса, адже вони завжди поруч!" — написала зірка.

У коментарях вже привітали Лізу Глінську з майбутнім поповненням у родині, побажавши всього найкращого.

Плачу від щастя за вас! Дякувати Богу за цей подарунок! Ви чудова мама

Лізо, ви така чарівна, талановита, маєте добре серце. Нехай Господь благословить вас і все у вас буде прекрасно

Вітаю Вас від щирого серця! Дива трапляються

Нагадаємо, нещодавно акторка Ембер Герд також повідомила про вагітність. Колишня Джоні Деппа чекає на друге маля в родині.

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