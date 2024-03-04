Ліза Глинська відповіла, чому вона відмовляється надавати послуги кухаря вдома у замовника

Відома українська шефкухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська здивувала, чому відмовляє у наданні власних послуг як кондитер вдома у замовника. До слова, раніше на цю тему висловлювався ще один її колега, кухар Володимир Ярославський.

Так, знаменитість розповіла, що вона спеціалізується на професійному навчанні й ділиться знаннями на своїх курсах чи майстер-класах як учитель. До того ж вона все життя хотіла бути саме в ролі викладача. А приготування страв у замовника вдома порівнює з концертами зірок з розважальною програмою. За її словами, вона не комфортно себе почуває в цьому амплуа і не готова вигадувати, як розважити гостей.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Мене не можна замовити. Мене можна замовити, як вчителя. До мене постійно звертаються, як до зірки, яка має прийти, ляпати язиком, пити з ними шампанське й ходити. Я не розважальна програма. Я уявляю, що це зірки, які приходять поспівати. Я так не вмію. Я саме про професійне навчання", - поділилася Ліза в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клоптенко розповідав, скільки замовник має заплатити за його кулінарні послуги і назвав точну суму.

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