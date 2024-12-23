Ліза Глінська вперше повністю показала доньок-двійнят і розсекретила їхні імена

Кулінарна блогерка замилувала фотосесією одномісячних малюків.
Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська вперше повністю показала своїх донечок, яких народила на початку листопада.
Так, одномісячні крихітки попозували для своєї першої фотосесії. Для підрослих донечок Ліза обрала декілька варіантів образів і аксесуарів. Зокрема, дівчаток загорнули у різнокольорові кокони й одягли пов'язки.
Крім того, Глінська попозувала з чоловіком і двома доньками. На спільному фото щасливі батьки тримають донечок і цілуються. Ба більше, шеф-кухарка вперше назвала імена дівчаток. Новонароджених назвали Поліною та Соломією.
Це ж підтверджує і фотограф Анастасія Кондратенко, яка у себе в Instagram опублікувала кадри з бекстейджу фотознімань і написала: "Перша найніжніша фотосесія Полі та Солі".
Зазначимо, 41-річна Ліза Глінська тривалий час приховувала радісну новину про народження донечок. Лище на початку грудня вона повідомила про поповнення в родині, яке трапилося ще 4 листопада. Кулінарна блогерка також виховує старшого сина від попереднього шлюбу чоловіка Максима. Пара разом вже 23 роки. А раніше знаменитість розповідала, як познайомилася з майбутнім коханим.
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