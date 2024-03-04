Ліза Глінська вперше розповіла про виховання сина свого чоловіка: "Бувають конфлікти"

Відома українська шефкухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, яка нещодавно розповідала, чому не готує вдома у замовника, вперше поділилася тим, якою мачухою є для сина свого чоловіка.

Ліза не часто у блозі ділиться подробицями свого особистого життя. Втім, відомо, що весною 2022 року вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Максим. У нього є 11-річний син від попереднього шлюбу. Так, подружжя частково бере його виховання на себе. За словами Глінської, вона має характер вчительки, тому їй доводиться важко. Тож між нею та сином чоловіка іноді виникають побутові конфлікти. Проте кулінарка запевняє, що працює над собою.

Ліза Глінська з чоловіком і його сином / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Малому 11 років. Він зараз живе в Києві з мамою. Є дві сім'ї. Це дитина, яку ми виховуємо спільно. Тобто він 50% часу – тобто тиждень через тиждень – проводить з мамою і нами. Тобто я мачуха. Я вередлива мачуха. Я вчителька. І для дітей це важко, бо я не даю послаблення. І у нас бувають такі конфлікти через те, чи переодягнувся, чи поїв… Хочеться розслабитися, але я працюю над цим", – зізналася Ліза в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно нова дівчина ексоловіка Ані Лорак зізналася, чи поладнав Мурат з її сином від попереднього шлюбу.

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