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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Ліза Глінська показала одразу двох доньок-красунь і замилувала, як вони підросли

Дівчатка святкують шість місяців життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ліза Глінська

Ліза Глінська

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська розповіла про особливе свято в родині.

Зіркова мама повідомила, що 4 травня її донечкам-двійнятам виповнилося шість місяців. У фотоблогу кулінарна експертка оприлюднила серію фото двох дівчаток і зачарувала їхнім подорослішанням. Так, Поліна та Соломія попозували перед об'єктивом мами у тендітних образах, які доповнили бантики-пов'язки.

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Глінська також поділилася, що ці пів року життя донечок були насиченими та цікавими. Тож щодня вона пізнає нові відкриття материнства та виховання.

"Сьогодні сенсу мого життя, моїм дівчатам – шість місяців. Вони такі різні, так цікаво за ними спостерігати! Кожного дня щось новеньке. Крихітки мої", — замилувала підписом кадрів Ліза.

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Такі емоційні кадри двох крихіток-красунь вже прокоментували зірки та прихильники родини Глінської.

  • Уже видно, що будуть дуже веселі та життєрадісні дівчатка

  • Татові красуні, хай ростуть здорові і щасливі

  • Ви створили диво! Чудові черешеньки маленькі. Здоров'я міцного батькам і маляткам

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва показала фото з дорослою донькою та яких висот Кароліна сягнула в США.

Дата публікації
Кількість переглядів
267
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