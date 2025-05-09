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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
1 хв

Ліза Глінська похрестила доньок-двійнят і замилувала фото з родиною під час таїнства

Зірка розповіла про особливий день для її родини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ліза Глінська з чоловіком і дітьми

Ліза Глінська з чоловіком і дітьми / © instagram.com/lizaglinskaya

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська похрестила своїх двох донечок.

Так, у своєму фотоблогу Ліза зазначила, що таїнство хрещення відбулося ще 3 травня. У цей день вона з чоловіком зібрала найрідніших і запросила до церкви. Ліза для хрещення шестимісячних донечок Поліни та Соломії обрала рожеву сукню з елементами вишивки та довгу білу хустку, а її чоловік – білу сорочку.

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Також Глінська дозволила шанувальникам зазирнути за стіни церкви та показала кадри зі священником і як він зрізав донечкам перші пасма волосся. Дівчатка ж у цей час у білих мереживних сукнях і шапочках мило попозували на руках як у батьків, так і хрещених та роздивлялися все довкола.

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Вже після обряду родина Глінської влаштувала фотосесію на природі. Так, щаслива блогерка разом з коханим побавилася з Поліною та Соломією для сімейних фото на згадку, підписавши кадри так: "3 травня – особливий день для нашої родини".

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Хрестини дітей Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут розповіла про особливості її виховання дітей та зізналася, чому на цьому тлі свариться з чоловіком Володимиром Локотком.

Дата публікації
Кількість переглядів
393
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