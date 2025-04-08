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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Ліза Глінська розсекретила свою вагу після народження двійнят і скільки кіло набрала під час вагітності

Знаменитість зізналась, що після пологів схудла, але потім знову набрала вагу.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Ліза Глінська

Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська розсекретила свою вагу після пологів і зізналась, на скільки погладшала під час вагітності.

Так, у листопаді минулого року знаменитість вперше стала мамою. Глінська народила дівчаток-двійнят. Натомість зараз в Instagram кулінарка вирішила поділитися, як змінювалася її вага під час вагітності та після пологів. Ліза говорить, що їй комфортно, коли вона важить 55 кілограмів. Коли знаменитість йшла народжувати, то її вага становила 82 кіло. Однак після пологів Глінська схудла за 10 днів до 63 кіло.

Щоправда, частина ваги повернулася. Знаменитість зізнається, що погладшала після повернення з пологового, адже не відмовляла собі в їжі. Наразі Ліза важить 68 кіло. Кулінарка зізнається, що хоче схуднути, але поки що їй це не вдається.

Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya

"У мене було так…Йшла народжувати дівчат — 82 кг. За 10 днів була вже 63 кг…Приїхала додому, хтось мені сказав, що на грудному вигодовуванні можна їсти все…І я почала їсти все і дуже швидко багато наїла. Зараз я — 68 кг. Моя комфортна вага — 55 кг. Поки що схуднути не можу", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя розсекретила свою вагу. Під час війни знаменитість критично схудла і важила 41 кг. Однак зірці вдалося набрати вагу.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
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