Ліза Глінська з 10-місячною донькою потрапила до лікарні й розкрила, що сталося: "Дуже злякалася"

Ліза Глінська

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська розповіла про стан здоров'я своєї доньки Поліни.

У фотоблогу Ліза опублікувала фото, як з донькою на руках сидить у кареті швидкої допомоги. Вона повідомила, що екстрено госпіталізувала Поліну через низку симптомів, які нагадували їй набряк Квінке. За словами Лізи, напередодні дівчинка їла кавун. Тож вона присукає, що саме це викликало таку серйозну алергічну реакцію.

Глінська поділилася також контентом з палати та зазначила, що Поліна вже почувається краще. Лікарі зробили доньці зірки уколи та пообіцяли швидко виписати додому.

Ліза Глінська з донькою / © instagram.com/lizaglinskaya

"Третя година ночі, ми в лікарні. Полі зробили уколи. Вона прокинулася й розплакалася. Вже більше заснула, хоча хоче спати. Не може вкластися, кричить. Це скоріше за все була алергічна реакція на кавун. Вона набрякла: обличчя, очі, стала погано дихати, що схоже на набряк Квінке. Дуже злякалася, почервоніло обличчя. Потримають у лікарні до завтра", — зізналася блогерка.

