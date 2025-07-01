- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2537
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліза Глінська замилувала фото з двома доньками-двійнятами та де вони опинилися вперше в житті
Зіркова мама у новому статусі привезла Поліну та Соломію на відпочинок.
Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська поділилася фото з підрослими доньками Поліною та Соломією.
У фотоблогу кулінарна блогерка розповіла, що її 7-місячні дівчата разом з нею поїхали до моря. І це стало першим у житті її доньок. Ліза не стала ділитися подробицями, де саме вони зараз перебувають, а просто потішила фанів серією фото з пляжу. Так, Соломія та Поліна швидко адаптувалися до нових умов і радісно попозували у своєму невеличкому басейні поруч з морем. Також доньки зірки насолодилися першими морськими прогулянками, а Ліза тим часом зазнімкувала їхні щирі емоції.
"Перше море", — лаконічно підписала кадри Глінська.
У коментарях зіркові колеги блогерки та її підписники пораділи за родину та щиро побажали їм чудового відпочинку.
"Солодка пахлава" – Ольга Мартиновська
Я не можу! Щойно народились і вже на морі! Які милі
Гарного Вам відпочинку!
Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова відверто розповіла про всі три свої вагітності та яка з них була найскладнішою.