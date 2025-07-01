Ліза Глінська замилувала фото з двома доньками-двійнятами та де вони опинилися вперше в житті

Ліза Глінська

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Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська поділилася фото з підрослими доньками Поліною та Соломією.

У фотоблогу кулінарна блогерка розповіла, що її 7-місячні дівчата разом з нею поїхали до моря. І це стало першим у житті її доньок. Ліза не стала ділитися подробицями, де саме вони зараз перебувають, а просто потішила фанів серією фото з пляжу. Так, Соломія та Поліна швидко адаптувалися до нових умов і радісно попозували у своєму невеличкому басейні поруч з морем. Також доньки зірки насолодилися першими морськими прогулянками, а Ліза тим часом зазнімкувала їхні щирі емоції.

Діти Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Донька Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

"Перше море", — лаконічно підписала кадри Глінська.

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У коментарях зіркові колеги блогерки та її підписники пораділи за родину та щиро побажали їм чудового відпочинку.

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