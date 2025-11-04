Ліза Глінська зворушила, як змінилися її доньки-двійнята за рік, і показала свої пологи

Ліза Глінська з доньками / © instagram.com/lizaglinskaya

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу «МастерШеф» Ліза Глінська святкує перший день народження доньок.

Так, рівно рік тому 4 листопада зірка вперше стала мамою. У неї народилися її доньки-двійнята — Соломія та Поліна. Відтоді життя Лізи назавжди змінилося. У фотоблогу вона пригадала, яким складним був її шлях до материнства. Та після випробувань шеф-кухарка зізналася, що всі негаразди у минулому вже забулися, а сьогодні вона вдячна долі за здійснення мрії.

У публікації Глінська показала, як минали її пологи та перші дні життя новонароджених Поліни та Соломії. Відтоді дівчата помітно підросли та змінилися. На кадрах можна помітити, що доньки зірки вже активно досліджують світ і навіть роблять перші самостійні кроки. Невимовно щаслива зірка говорить, що своїм прикладом хоче довести іншим, що все можливо.

Ліза Глінська під час пологів / © instagram.com/lizaglinskaya

Доньки Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Чоловік і доньки Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Доньки Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

Доньки Лізи Глінської зараз / © instagram.com/lizaglinskaya

«Не припиняйте вірити у дива. Нашим дівчатам сьогодні вже рочок. І це була найпотаємніша мрія і найдорожчий подарунок Всесвіту. Кожен крок, кожен день, кожну мить люблю. Слава Богу, ми не пішли стежкою „не на часі…“ і обрали життя та продовження нас у наших крихітках. Любі жінки, хто зараз проходить такий непростий період, підтримую вас всім серцем. Тепер я точно знаю, що з таких маленьких комочків виростають абсолютно здорові, активні діти, яких можна обіймати і цілувати багато-багато», — зворушила Ліза.

