Ліза Кудроу з "Друзів" підкорила появою із сином-красенем: який вигляд має 28-річний Джуліан

Ліза Кудроу / © Associated Press

Реклама

Американська акторка Ліза Кудроу, найбільш відома за роллю Фібі у культовому ситкомі «Друзі», відвідала церемонію вручення премії «Еммі-2026» у Лос-Анджелесі.

Компанію 63-річній знаменитості склав її 28-річний син Джуліан Стерн. Мати та син разом з’явилися перед фотографами на червоній доріжці та обрали для виходу стримані образи в чорному кольорі, які перегукувалися між собою.

Реклама

До слова, Джуліан — єдиний син Лізи Кудроу та її чоловіка, французького рекламного керівника Мішеля Стерна. Пара одружилася 1995 року, а у 1998-му в них народився син.

Реклама

Ліза Кудроу з сином / © Associated Press

Цікаво, що 28-річний хлопець уже має досвід роботи в кіноіндустрії разом із мамою. Він зіграв у комедійному серіалі «Повернення», де Кудроу виконує головну роль Валері Черіш. Саме за третій сезон цього проєкту Ліза Кудроу була представлена на «Еммі-2026» — її відзначили одразу у двох професійних категоріях, зокрема як сценаристку та виконавицю головної ролі.

Ліза Кудроу з сином / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала, який вигляд має син актора Ігоря Ласточкіна з «Ліги сміху», який став військовослужбовцем.

Новини партнерів