ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Ліза Кудроу з "Друзів" підкорила появою із сином-красенем: який вигляд має 28-річний Джуліан

Акторка вийшла на червону доріжку "Еммі-2026" разом із сином, який також працював із нею над одним серіалом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ліза Кудроу

Ліза Кудроу / © Associated Press

Американська акторка Ліза Кудроу, найбільш відома за роллю Фібі у культовому ситкомі «Друзі», відвідала церемонію вручення премії «Еммі-2026» у Лос-Анджелесі.

Компанію 63-річній знаменитості склав її 28-річний син Джуліан Стерн. Мати та син разом з’явилися перед фотографами на червоній доріжці та обрали для виходу стримані образи в чорному кольорі, які перегукувалися між собою.

До слова, Джуліан — єдиний син Лізи Кудроу та її чоловіка, французького рекламного керівника Мішеля Стерна. Пара одружилася 1995 року, а у 1998-му в них народився син.

Ліза Кудроу з сином / © Associated Press

Ліза Кудроу з сином / © Associated Press

Цікаво, що 28-річний хлопець уже має досвід роботи в кіноіндустрії разом із мамою. Він зіграв у комедійному серіалі «Повернення», де Кудроу виконує головну роль Валері Черіш. Саме за третій сезон цього проєкту Ліза Кудроу була представлена на «Еммі-2026» — її відзначили одразу у двох професійних категоріях, зокрема як сценаристку та виконавицю головної ролі.

Ліза Кудроу з сином / © Associated Press

Ліза Кудроу з сином / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала, який вигляд має син актора Ігоря Ласточкіна з «Ліги сміху», який став військовослужбовцем.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie