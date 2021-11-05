Лобода назвала причину розриву з Царем та зізналася в коханні новому обранцеві

Співачка у стосунках з новим коханим.

Співачка Світлана Лобода рідко говорить про особисте.

Втім, артистка все ж розповіла про стосунки з чоловіками. Зокрема, вона прокоментувала розрив із батьком її старшої доньки Андрієм Царем, який танцював у балеті виконавиці. Разом пара була близько 5 років.

У ЗМІ писали, що причиною розриву стала зрада Царя. В інтерв'ю Маші Єфросиніній виконавиця спростувала ці чутки та назвала справжню причину. Вона зазначила, що закохані сильно змінилися і Андрій припинив працювати, поринувши у медитацію.

Світлана Лобода та Андрій Цар / mvs.gov.ua

"Просто в якийсь момент Андрій дуже захопився буддизмом та різними філософіями. Він почав багато медитувати вдома, не працював. Він увесь час слухав медитації і я йому казала: "Андрію, ми живемо тут і зараз, треба працювати, треба рухатися вперед". Якоїсь миті я зрозуміла, що ми настільки стали різними. Але він залишається, як і раніше, дуже доброю, класною і хорошою людиною. Я його щиро люблю, просто ті стосунки максимально трансформувалися в чисту любов, як до батька моєї дитини", – пояснила зірка.

Також Лобода припустила, що колишній припинив працювати та вдався до медитацій через те, що переживав складний період. Так, Андрій молодший від Світлани на 3 роки та був менш успішний, ніж вона. Виконавиця додала, що у них були сварки та скандали і з часом співачка ухвалила рішення розірвати стосунки.

instagram.com/lobodaofficial

"У якийсь момент я почала використовувати заборонені прийоми і через це я відчувала всередині жорсткий дискомфорт. Я казала йому щось, потім приходила і мені було погано від цього, мені було боляче і я думала: "Навіщо я це сказала? Навіщо я ображаю людину?" Якоїсь миті я зрозуміла, що нам треба розійтися, бо ми ні до чого не прийдемо", – зазначила артистка.

Уже тривалий час Лобода має серйозні стосунки з чоловіком, якого приховує. Співачка вважає, що особисте життя має залишатися за сімома замками. Втім, вона поділилася, що її обранець значно старший і з ним вона почувається маленькою дівчинкою.

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

"Він дорослий, він старший, ніж я, він мудрий, все розуміє, і сильніший, ніж я. Він мене трохи ламає, і з огляду на те, що я його дуже кохаю, я ніколи такого не казала, я поступаюся. Коли мені кажуть: "Знову ти працюєш, я ж просив виділити час мені на відпочинок", – я думаю: "Так, я вночі трішки попрацюю, зроблю пісню, а тут я проведу час із ним". Тому, що коли у тебе дуже сильні почуття, а вони у мене сильні достатньо довго, ця пристрасть тримається, крім того, що підключаються інші дуже приємні компоненти у цих стосунках. У нас в обох досить непрості характери, ми дуже сильні, владні люди з великим стрижнем. Коли сперечаємося про щось, то ми йдемо до кінця, а потім мені доводиться давати задню, тому що це чоловік - дорослий, справжній, якого ще не було у моєму житті", – заявила вона.

Лобода також поділилася, що заради цих стосунків їй довелося дещо змінити. Зокрема, це переїзд до Європи. А на запитання, чи освідчився співачці коханий, оскільки вона носить на безіменному пальці чималу каблучку, Лобода не відповіла.

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