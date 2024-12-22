Лобода неочікувано зустрілася з Усиком після бою з Ф'юрі і показалася з трофеєм: "Ми перемогли"

Співачка Світлана Лобода неочікувано показалася на арені в Ер-Ріяді, де відбувся бій-реванш Усик – Ф'юрі.

Так, у ніч проти 22 грудня український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі. Як виявилося, за історичним моментом на трибуні спостерігала і Лобода, яка активно вболівала за українську легенду.

Світлана Лобода приїхала на бій-реванш Усик - Ф'юрі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ба більше, у своєму фотоблогу вона похизувалася, як зустрілася з Усиком за лаштунками одразу після його перемоги. Співачка обійнялася з абсолютним чемпіоном світу й особисто висловила йому свої вітання.

Світлана Лобода приїхала на бій-реванш Усик - Ф'юрі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Крім того, Лобода на тлі арени, де відбувся реванш, попозувала з поясом чемпіона світу WBC. На зображенні також видніється її сумка з синьо-жовтими стрічками на знак підтримки України. А вже після виходу з арени артистка привітала Україну з історичною перемогою.

Світлана Лобода приїхала на бій-реванш Усик - Ф'юрі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода приїхала на бій-реванш Усик - Ф'юрі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Ми перемогли. Це був дуже красивий бій. Від щирого серця вітаю нас усіх з цією перемогою. Слава Україні!", - сказала Лобода в сторіз.

Нагадаємо, Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті, зосередивши у своїх руках усі чотири головні боксерські пояси – WBO, WBA, IBF та WBC.

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