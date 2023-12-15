Лобода оскандалилась інтерв'ю для російського BBC, і спантеличила заявами про російську мову

У Мережі активно обговорюють нове інтерв'ю співачки Світлани Лободи, яке вона дала для "Русской службы BBC" перед своїм концертом у Лондоні.

У ньому артистка вчергове вирізнилася своїми заявами. Зокрема, журналісту-росіянину, з яким Світлана спілкувалася, вона сказала, що "більша частина України говорить російською". Також Лобода виправдалася, що продовжує співати російськомовні пісні, аби її розуміли прихильники.

Загалом, вважає Лобода, різниці немає, якою мовою говорити. Артистка впевнена, що "російська мова не належить російській владі" і що "не російська мова вбиває українських дітей і українських людей".

"Я робила багато пісень українською за весь цей час. Ці пісні незрозумілі моїй російськомовній аудиторії, тому я з самого початку казала, що не буду перекладати свої пісні, які були написані російською, на українську. Я не бачу в цьому необхідності, не вважаю, що це правильно. Я продовжу писати пісні країнською та російською мовами для російськомовної аудиторії", - заявила Лобода.

Світлана Лобода

Також артистка побідкалася, що її музиканти з Латвії не розуміють її українськомовних пісень, тож їй доводиться ці треки перекладати для них. Виникає питання, як вони слухають треки англійською, французькою та іншими мовами:

"Латвія, мої музиканти, вони знають й англійську мову, але говорять всі в колективі російською, і розуміють російською. Відповідно вони не розуміють, про що українські пісні. Я їм перекладаю, пояснюю", - зазначила Лобода.

А свої ж пісні українською співачка назвала "локальною історією для українського ринку".

Цікавою була й відповідь на запитання, чи вважає себе Лобода українською зіркою: "Я родом з України", - відповіла артистка. Тожі ж журналіст поцікавився, як він гадає, чому в Україні саме на Лободу всі накинулися, тоді як деякі українські артисти говорять тими ж наративами, що й вона: "Тому що я Лобода, масштаб особистості. Лише через це", - скромно відповіла Лобода.

Світлана Лобода

Разом з тим у співачки поцікавилися, як вона почувається. На що вона відповіла: "Я почуваюся маленькою людиною".

Нагадаємо, що декілька місяців тому Світлана Лобода виступила на приватному заході у Дубаї разом з росіянами. Артистка вже встигла відреагувати на цю інформацію і пояснила, чому співала російськомовні хіти.

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