Лобода після гучного скандалу в Харкові перепросила у дівчини з плакатом: "Невдало пожартувала"

Співачка Світлана Лобода після гучного скандалу перепросила у дівчини 16-річної Дарини Вдовенко, яка на її фан-зустріч прийшла з плакатом "Харків без Лободи".

Відеозверненням до користувачів Мережі та протестувальниці артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Коментарі під публікацією співачка закрила.

У ролику Лобода заявила про те, що під час свого імпровізованого концерту в Харкові була дуже схвильована та на емоціях почала так поводитися. До речі, тепер Лобода взагалі не вважає, що це була проплачена акція, а своїми словами вона просто хотіла "розрядити обстановку". До того ж, як наголошує співачка, ніхто з її команди не намагався чинити опір дівчині.

"Я була дуже схвильована, було багато людей, багато військових, я була дуже щаслива. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом "Харків без Лободи", я з нею привіталася і ми почали концерт. Ані я, ані моя команда не чинили жодного опору її позиції, ніхто її не чіпав. Саме тому я вчора одразу зробила допис про те, що я поважаю її позицію. І сьогодні я не вважаю, що це була проплачена акція. Я вважаю, в той час, в той момент, я була на емоціях, і взагалі такі концерти викликають багато емоцій. Сьогодні я хочу перепросити в Дарії та її батьків, якщо я її образила!. Я не хотіла ображати нікого, у мене не було таких намірів. Я намагалася розрядити обстановку і мабуть, просто невдало пожартувала", - сказала у своєму зверненні Лобода.

Також артистка розповіла проте, як хоче допомагати Україні у такий "тяжкий час" та пообіцяла бути з українцями до кінця, незважаючи на те, що з 2014 року активно працювала в РФ і платила там податки.

"Я знаю, що в українців багато запитань з приводу мого минулого. Я поважаю думку кожного громадянина моєї країни. Я намагаюся не включатися у скандали. Але я сьогодні вважаю, що це дуже важливо, аби ви почули мене... Я намагаюся бути корисною, бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живе моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. Хочу допомагати і робити все можливе для своєї країни, яка переживає дуже тяжкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні. Моє коріння тут, я дуже люблю свою країну і я буду з Україною до кінця", - додала у своєму зверненні Лобода.

Скандал довкола Світлани Лободи у Харкові – що відомо

Нагадаємо, що під час своєї фан-зустрічі у Харкові Лобода помітила 16-річну Дарину Вдовенко з плакатом "Харків без Лободи". Співачка одразу ж підійшла до дівчини та почала розпитувати, хто заплатив їй гроші за цей напис. Окрім цього, артистка активно почала принижувати її, порушувала особисті кордони протестувальниці та навіть поцілувала у щоку.

Дарина Вдовенко та Світлана Лобода

Як розповіла сама Дарина після інциденту, під час концерту охоронці співачки навіть погрожували їй. Через таку поведінку співачки дівчина та її батьки розмірковують над тим, аби подати позов до суду на співачку через харасмент.

Після скандалу Лобода опублікувала своє пояснення та заявила, що поважає позицію протестувальниці.

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