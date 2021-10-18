Лобода показала, як святкувала 39-річчя в компанії MONATIK та його дружини в Дубаї

Артистка влаштувала мінівечірку.
Співачка Світлана Лобода 18 жовтня святкує день народження.
Знаменитості виповнюється 39 років. Новий рік життя вона вирішила зустріти у теплій країні, тому полетіла до Дубаї. В Instagram-stories зірка показала кадри з вечірки, де засвітила рідних, зокрема, сестру, друзів, а також українського мультиартиста MONATIK з його дружиною Іриною.
Співак з коханою вручив іменинниці великий зелений пакунок.
Для святкування Світлана вбралася у чорну мінісукню з пікантним розрізом на животі.
Компанія повечеряла в ресторані, а потім поїхала кататися нічним містом та влаштувала танці у машині.
Зауважимо, що 2017 року Світлана Лобода поїхала до Росії. До переїзду виконавиця дала інтерв'ю російському Першому каналу, у якому поскаржилася на погрози українських радикалів і журналістів. Нещодавно артистка поділилася, що вже два роки не живе в Росії. А у серпні цього року артистка виступила в Одесі та заявила, що мріє, щоб українці нею пишалися.
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