Лобода покликала на роботу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою

Співачка Світлана Лобода неочікувано заявила, що готова взяти на роботу київського таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок державною мовою.

Відповідну заяву вона зробила в сторіз своєї сторінки в Instagram. Артистка опублікувала відео з тим самим водієм, у якому чоловік тепер вже українською мовою відповідає на закиди хейтерів, що він не ховається.

"Я готова цього хлопця взяти на роботу", - російською мовою підписала відео Лобода.

Лобода заявила, що готова взяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал

Нагадаємо, що днями у Києві спалахнув мовний скандал. Таксист на прохання пасажирок обслуговувати їх українською мовою, відмовився це зробити. Натомість зупинив машину, виклав багаж і висадив жінок, а сам поїхав. Згодом компанія Bolt, у якій працював таксист, повідомила, що чоловіка було звільнено і відсторонено від користування їхнім сервісом назавжди.

Зазначимо, що своїми діями водій таксі порушив статтю 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За порушення закону про мову у сфері обслуговування передбачено адміністративне покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн).

Нагадаємо, тим часом Світлана Лобода нещодавно вирізнилася виступом на корпоративі в Дубаї, де також виступали росіяни. На заході артистка співала свої російськомовні пісні. Артистка вже прокоментувала цю ситуацію і зазначила, що "артист виконує свої треки в оригіналі".

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