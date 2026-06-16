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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
904
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1 хв

Лобода позбулася маєтку в РФ площею 1200 кв. м за захмарну суму: фото дому і кому він дістався

Зірка остаточно розпрощалася з нерухомістю в державі-терористці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Світлана Лобода

Світлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода позбулася нерухомості на території Росії.

Артистка продала свій елітний маєток у Підмосков'ї, який тривалий час намагалася реалізувати після початку повномасштабної війни. За повідомленнями російських пропагандистів, за триповерхове помешкання виконавиця отримала близько 12 мільйонів доларів.

Маєток розташований у котеджному містечку неподалік Москви. Загальна площа будинку становить близько 1200 квадратних метрів. Відомо, що процес продажу стартував ще 2023 року. Поки тривали пошуки покупця, нерухомість здавали в оренду за значну суму щомісяця.

Новим власником розкішного будинку став російський бізнесмен, ім'я якого не розголошується. Він викупив нерухомість у травні цього року.

Колишній маєток Світлани Лободи в РФ / © instagram.com/lobodaofficial

Колишній маєток Світлани Лободи в РФ / © instagram.com/lobodaofficial

Всередині маєтку облаштовано чотири спальні, просторі їдальні, більярдну, барну зону, басейн і джакузі. Інтер'єр виконаний із дорогих матеріалів та доповнений дизайнерськими меблями. На території також розміщені гостьовий будинок, альтанка, гараж, приміщення для персоналу та охорони.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Лобода залишила Росію та поступово почала позбуватися майна в країні-агресорці. Нині співачка мешкає за кордоном і продовжує творчу діяльність поза межами РФ.

До слова, після 24 лютого 2022 року Світлана Лобода публічно засудила російську агресію та припинила концертну діяльність у Росії. Відтоді артистка переорієнтувалася на європейську аудиторію.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
904
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