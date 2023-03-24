Лобода розповіла, як боялася не встигнути виїхати з Росії, бо її просили обрати "правильний" бік

Співачка Світлана Лобода тривалий час жила та будувала музичну кар'єру у державі-терористці росії.

Після повномасштабного вторгнення виконавиця вирішила швидко залишити рф і підтримати Україну. Як відомо, Лобода з родиною переїхала до Латвії. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Лобода розповіла, що збиралася швидко, бо боялася, що не встигне виїхати:

"Я знаю як там люди працюють. Чому я намагалася швидко виїхати. Тому що надходило багато дзвінків про те, що ми повинні розуміти, ми повинні обрати "правильну" позицію, що я повинна бути розумною, що я артистка, яка має тут все. Надалі, якщо я залишаюся тут і підтримую режим, то я буду мати ще більше і мені не потрібно буде ні про що турбуватися. Такі розмови були, тому я дуже швидко виїжджала, тому що я розуміла, що я можу не виїхати", - розповіла Лобода.

Світлана зазначила, що розуміє, чому її так хотіли залишити в росії. За словами виконавиці ,в неї дуже велика аудиторія у соцмережах, більшість якої становлять росіяни:

"У мене була гігантська аудиторія. Вони хотіли співпрацювати, я розумію чому. У мене 15 мільйонів підписників в Instagram, з них, напевно 60% це росіяни. Були люди, мої знайомі, товариші, які мені телефонували там і казали, що: "Не роби дурниць, ти повинна бути розумною. Це твоє життя, твої діти. Ти зможеш їх забезпечити на все життя". Тому що там дуже гарно платять за те, що ти підтримуєш. Сьогодні люди, які залишились там, артисти, актори вони нормально почуваються. Тому що за те, що ти обираєш той бік, там є великі привілеї", - прокоментувала Лобода.

Зазначимо, що до 24 лютого 2022 року Світлана Лобода активно працювала в росії. Лише через тиждень після початку повномасштабного вторгнення артистка заговорила про війну в Україні. Однак мовчала про те, що напала саме росія. В березні співачка почала публічно говорити про те, що рф вороже вторглася на територію України. Після повномасштабного вторгнення Лобода залишила країну-агресора та з родиною переїхала до Латвії. Артистка обірвала всі зв'язки з державою-терористкою.

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