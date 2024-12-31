LOBODA організувала у Ризі закритий різдвяний концерт для дітей з особливими потребами

28 грудня в будівлі Ризького Splendid Palace відбулося новорічне благодійне шоу, яке організувала LOBODA. Закритий концерт співачка приготувала спеціально для всіх дітей, які потребують особливого догляду і проживають у Ризі. Гостями спеціального новорічного шоу артистки стали пацієнти паліативного відділення дитячої лікарні, медичний персонал, переможці раку, а також діти з особливими потребами з Латвії та України.

Ідея влаштувати для дітей маленьку резиденцію новорічного дива виникла у співачки після знайомства з лікарями паліативного відділення Дитячої клінічної лікарні в Ризі.

Світлана разом зі своїми латвійськими музикантами підготувала ексклюзивний треклист для важливих гостей: артистка виконала пісні "Щедрик", "MoLOko", "Дівчинка", адаптувала тексти головних хітів для дітей, а також вперше презентувала кавер на легендарну "Happy New Year" (ABBA), виконавши новорічну класику у своїй інтерпретації.

За кілька годин до шоу біля входу в концертний зал юних глядачів вже зустрічали аніматори та подарунки.

"Для мене це був дуже зворушливий вечір. Було важливо подарувати дітям, їхнім родинам і лікарям трохи дива. Ці чудові люди живуть у постійній боротьбі за життя, і я захоплююсь їхньою силою духу та мужністю,” – прокоментувала LOBODA.

Раніше, як повідомляли ЗМІ, Світлана Лобода відвідала бій-реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі у Саудівській Аравії. Після вражаючої перемоги українця співачка особисто привітала спортсмена, пройшовши до нього за лаштунки.