Лобода вперше показала свого особливого племінника та заговорила українською

Співачка Світлана Лобода рідко говорить про свою родину, але вирішила познайомити прихильників зі своїм племінником Андрієм.

Співачка Світлана Лобода допомагає дітям, співпрацюючи з фондами та лікарнями.

Сьогодні артистка, насамперед, підтримує та допомагає саме дітям та їхнім сім'ям, які опинилися у складному становищі через повномасштабну війну Росії проти України. В День захисту дітей Лобода розповіла про свого племінника, який разом із сім'єю через вторгнення РФ на територію України був змушений тікати до Італії.

Світлана познайомила фанів з членом своєї родини, показавши їхню нещодавню розмову Skype:

"Мене завжди оточували діти, і я завжди мріяла про велику родину! Моє життя стало зовсім іншим з моменту появи в ньому моїх дівчаток Єви і Тільди. Я рідко говорю про свою сім'ю, але я дуже до неї прив'язана. Як у кожної звичайної людини в моїй сім'ї є місце для болю і місце для гордості. Мій улюблений хрещеник Андрійко - особлива дитина і відтоді, як він з'явився на світ, я завжди поряд з ним. Допомагаю йому почуватися впевненіше у цьому непростому житті і ніколи не переставати вірити в диво", - прокоментувала Світлана.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода вигадала, як допомогти молодому кондитеру з Харкова, район якого обстріляли окупанти. Артистка розповіла про одного хлопця з Харкова, який звернувся до її благодійного центру LOBODA Help Centеr.

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