Лодигін про своє звільнення з "Суспільного": "Хочу жити в країні, де помилку можна виправити"

Колишній глава оргкомітету готовий піти у відставку.

Ярослав Лодигін, який цьогоріч сидів у журі нацвідбору на "Євробачення-2022" та був головою оргкомітету з нацвідбору, прокоментував своє звільнення з посади члена правління Суспільного, яку він обіймав від серпня 2019 року.

У своєму Facebook Лодигін визнав, що цьогорічний нацвідбір був далекий від ідеалу. Так, за його словами через людську та технічну помилки сталась плутанина з результатами. Це, своєю чергою, викликало недовіру до Суспільного. Втім, Лодигін говорить, що схожі ситуації були у Швеції та на церемонії "Оскар". Та українці ж надто бурхливо на це відреагували.

"Це сталося посеред небувалого загострення в війні, коли наші нерви напружені, а російські інформаційні війська ведуть численні атаки для того, щоб поселити розбрат між нами. І музичний конкурс, який має об’єднувати українців, вкотре нас роз’єднав", - написав Лодигін у своєму Facebook.

Лодигін переконаний, що артист, який їде представляти Україну на "Євробаченні" дійсно не повинен був виступати в Росії.

"На жаль, нашою довірою скористалися і цьому немає виправдань. Тож мені та оргкомітету не вдалося запобігти черговому скандалу. При цьому ми діяли в строгій відповідності до правил та законів України", - написав Лодигін.

За словами колишнього глави оргкомітету, аби такого не повторилося, є два варіанти. Перший – це зробити правила більш жорсткими. Втім, він переконаний, що це призведе до повної деградації конкурсу. Другий – це навчитися пробачити.

"Я вважаю, вихід в тому, щоб вчитися пробачати. Не тільки кенселити (відміняти) людей - це легко, але і приймати назад. Особливо тих, хто визнав свої помилки. Це збагатить нацвідбір, бо таких артистів, будемо відверті, у нас в країни дуже багато. Це збагатить країну, бо таких людей в нас ще більше. Механізми реабілітації, моральної амністії з урахуванням строків давності проступку мусять бути у правилах. Я хочу жити в країні, де помилку можна допустити і можна виправити", - додав Лодигін.

Окрім цього, колишній голова оргкомітету визнає свої помилки та готовий піти у відставку.

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