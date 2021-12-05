Логай відповів, хто єдиний не привітав його та Кареліну з перемогою у "Танцях": "Це його справа"

Логай відповів, хто єдиний не привітав його та Кареліну з перемогою у "Танцях": "Це його справа"

Лише один учасник не підійшов до пари.

На прямий ефір суперфіналу "Танців з зірками", який відбувся минулої неділі, прийшли усі учасники сезону.

Після оголошення імені переможця конкуренти взялися вітати актора Артура Логая та його партнерку Анну Кареліну з тріумфом. У програмі "Світське життя" зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" розповів, що лише один учасник не підійшов до пари.

"Здається, лише Олексій Суровцев. Це його справа, мене це взагалі не бентежить. Краще щиро не підійти, ніж нещиро підійти і привітати. Тож, дякую, що не підійшов і за щирість", – розповів переможець.

Катерина Осадча, Артур Логай та Анна Кареліна / instagram.com/svitsketv

Крім того, Логай поділився, коли збирається летіти у відпустку, аби відпочити після останніх шалених чотирьох місяців.

"Дуже сильно хочеться кудись поїхати, але чотири місяці я був відсутній вдома і накопилося дуже багато справ, які потрібно зараз вирішити. Я дуже сподіваюся, що я їх вирішу протягом найближчих двох тижнів і тоді вже буду про це думати. Знаю лише, що я можу поїхати на декілька днів до Стамбула просто погуляти. Туди летять бабуся з дідусем та своїм другом. Я сказав: "Я просто за компанію поїду, але я буду окремо", – поділився актор.

Зі свого боку, партнерка Артура – Анна Кареліна – поділилася, що вже спланувала свою відпустку в Буковелі.

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